C'était LE week-end à ne pas manquer pour tous les grands fans de la série les Frères Scott ! Les 11 et 12 novembre dernier, une partie du cast de la série a fait un détour par Paris pour partir à la rencontre de leurs fans. C'est à l'occasion de la convention Back To The Rivercourt par People Convention que les fans français de One Tree Hill ont pu passer un week-end fabuleux avec comme compagnie James Lafferty, dont vous pouvez retrouver notre interview, Stephen Colletti, Antwon Tanner, Paul Johansson et Craig Sheffer ! Mais pas seulement... La rayonnante Shantel VanSanten était elle aussi présente ! Connue pour son interprétation de Quinn James, l'actrice s'est confiée sur ses souvenirs de tournage, le cast, son expérience et ses goûts musicaux... Découvrez l'interview de Shantel VanSanten !

VirginRadio.fr : Quel est ton meilleur souvenir de tournage ?

Shantel VanSanten : C'est vraiment dur d'en choisir seulement un après tant d'années avec les mêmes personnes. Les meilleurs moments étaient vraiment quand nous étions tous ensemble, comme par exemple au concert à la fin. Ce jour, est vraiment gravé dans ma mémoire parce que nous ressentions tous le même sentiment, nous ne voulions pas que cela s'arrête. Il y a des jours où tu te dis "mais c'est juste un boulot", mais ce jour-là, tu sentais vraiment que ce que nous faisions était quelque chose de très spécial, nous étions vraiment très reconnaissant de cela. Nous étions tous en train de chanter la chanson et tu sentais que tu faisais partie de cette famille, même si je n'étais là que depuis 3 ans. Donc c'était vraiment spécial ce jour-là. Je me rappelle la deuxième nuit, Joy a chanté, nous étions tous là, vraiment tout le monde et tu n'avais pas l'impression de travailler. Et j'adore ce genre de jour et de moment. C'est le genre de jour dont je me rappellerais toujours.

VirginRadio.fr : Serais-tu partante pour un revival de la série ?

Shantel VanSanten : Mais oui bien entendu ! Je pense que tout le monde le voudrait ! Mais je pense que tu dois laisser assez de temps passé avant. Beaucoup de gens disent "Oh on devrait faire ça ! Oh on devrait faire un film". Non, il faut laisser du temps, le temps d'aller de l'avant, mais ça serait intéressant de voir ce qu'il pourrait se passer. Je pense que nous pensons tous la même chose.

VirginRadio.fr : Qui te manque le plus dans le cast ?

Shantel VanSanten : Ils ne me manquent pas puisque je les vois tous très souvent, presque tout le temps. Une à deux fois par an, on se voit aux conventions. On vit tous à Los Angeles, j'ai vu Paul au moins 3 fois la semaine dernière. J'allais juste chercher un café. Paul et Joy habitent à 4 pâtés de maisons de chez moi, James est à 1 kilomètre. J'ai vu Sophia à un événement il y a quelques semaines. Donc on continue tous de se voir et c'est génial.

VirginRadio.fr : Quelle chanson décrirait le mieux ton expérience dans One Tree Hill ? Et laquelle te décrirait personnellement ?

Shantel VanSanten : Oh mon dieu... C'est vraiment une très bonne question. Pour mon expérience dans la série... Je dirais celle de John Legend, "All of me", parce que j'ai aimé être dans la série et j'aime vraiment tout le monde. C'est une très bonne chanson. Et pour moi, ma vie... Ça doit être une chanson de Beyoncé, tout devrait être de Beyoncé. Il y a cette chanson où elle parle des leçons de son père, "Daddy Lessons" et je l'adore. C'est vraiment une bonne chanson pour moi et ma vie !

VirginRadio.fr : Et quelle est ta chanson du moment ?

Shantel VanSanten : C'est drôle parce que, j'écoute souvent la même chose en musique. J'écoute beaucoup Bonnie Vere, énormément. J'écris et je peins, et quand je le fais je l'écoute. Je suis allé à un concert de Kaleo et il a une chanson qui s'appelle "All The Pretty Girls", je ne peux pas arrêter de l'écouter. Il est tellement talentueux. Beaucoup de gens ne le connaissent que pour une seule chanson, mais son album est incroyable. J'aime beaucoup aussi The Lumineers. J'adore les artistes, chanteurs et écrivains, un peu comme on avait dans la série.

VirginRadio.fr : Et pour finir... Peux-tu me décrire ton aventure dans One Tree Hill en 3 mots ?

Shantel VanSanten : Oh en trois mots... Hum. Des hauts et des bas. C'est la vérité, c'est la vie. Entre tous les bons et moments fun et d'être reconnaissante pour ce travail, il y a la vie. Ma grand-mère a eu un cancer, j'étais sur le tournage quand j'ai eu le coup de téléphone, la vie continue de défiler. Il y a toujours des dramas. Nous étions tous des enfants. Maintenant, quand nous sommes ensemble, nous rions, nous nous taquinons. C'est comme si tu retournais au lycée, à ta réunion des seniors. Il y a des hauts et des bas, les hauts sont fantastiques et les bas ça craint, mais tu continues d'avancer et tu es reconnaissant pour tout ça.