Il est impossible de ne pas avoir entendu parler de la série Les Frères Scott au moins une fois. Tant aux USA, en France ou ailleurs dans le monde, les noms de Lucas Scott, Peyton Sawyer, Haley James, Brooke Davis, ou Nathan Scott sont plus connus qu'on ne peut l'imaginer ! Et les fans ont toujours plaisir à accueillir l'équipe du cast de la série lors de divers événements. C'était notamment le cas le mois dernier avec la convention Back To The Rivercourt par People Convention ! Les fans ont eu le plaisir de rencontrer James Lafferty, Shantel VanSanten, Stephen Colletti, Antwon Tanner, Paul Johansson et Craig Sheffer le temps d'un week-end et les acteurs de One Tree Hill se sont d'ailleurs confiés sur leurs souvenirs de tournage, un revival ou encore des fun facts. Un autre acteur principal manquait à l'appel lors de ce week-end... Chad Michael Murray ! L'interprète de Lucas a malheureusement dû annuler sa venue au dernier moment pour cause de tournage mais a tout de même tenu à venir à la rencontre de ses fans français. C'est pourquoi ce samedi 16 décembre un Fan Meet exceptionnel a été organisé en compagnie de l'acteur ! Souvenirs de tournage, ses acteurs favoris, un revival, son livre... Retour sur les infos importantes du panel de Chad Michael Murray !

Chad Michael Murray était à Paris ! Chad Michael Murray était à Paris ! Chad Michael Murray était à Paris ! Chad Michael Murray était à Paris !

5 ans après l'arrêt de la série après 9 saisons, les fans n'attendent qu'une chose... Qu'une suite puisse être possible ! Alors, un film ? Un revival ? Un spin-off ? Tout est possible désormais. Si James Lafferty estimait qu'il fallait au moins 10 ans avant de faire un revival, qu'en pense Chad Michael Murray ? L'acteur n'est pas passé outre cette fameuse question et n'a pas hésité à donner son avis. Pour lui, il partirait plus sur un film, principalement basé sur la nouvelle génération avec notamment les enfants de Lucas et Peyton, Nathan et Haley, Brooke et Julian ou encore Micro et Millicent ! Il aimerait que l'on puisse découvrir Lucas sous un tout autre angle, celui d'un ancien adolescent qui essaye désormais d'être un bon père et un bon mari. La série ayant été basée sur ça, il est évident pour lui qu'il faut continuer dans cette lignée et il a tout à fait raison ! Mais ce n'est pas tout, l'interprète de Lucas est aussi revenu sur ses meilleurs souvenirs de tournage. Pour lui, cela restera définitivement le début de la série avec le tournage du pilote mais aussi les scènes sur le terrain près du fleuve. Cette idée de se demander où ils allaient aller avec la série et pendant combien de temps l'intriguait beaucoup. Chad est aussi revenu sur ses acteurs préférés dans le cast, un choix difficile qu'il n'a pas pu faire mais tout de même, il a adoré travailler avec Hilarie Burton parce que c'était toujours frais et fun avec elle mais aussi avec Antwon Tanner et Lee Norris qu'il apprécie beaucoup. Tout comme la camaraderie qu'on pouvait retrouver parmi le cast entier.

Chad a adoré rencontrer ses fans ce week-end ! Chad a adoré rencontrer ses fans ce week-end ! Chad a adoré rencontrer ses fans ce week-end !

Chad Michael Murray a dévoilé que jouer Lucas lui avait apporté la possibilité de rencontrer les fans mais aussi d'écrire. Tout est partie de la série puisque avant d'entrer dans les Frères Scott, il a avoué qu'il était un peu bête et n'avait pas confiance en lui. Lors de l'ultime saison, l'acteur est revenu le temps d'une scène, il a dévoilé être revenu pour les fans, suite à une forte demande reçue via les réseaux sociaux sinon, son retour ne serait jamais arrivé sans la mobilisation des fans, il en était d'ailleurs très heureux. Pour lui, c'était comme si il n'était jamais parti, il a adoré retravailler avec Bethany et Jackson. C'était comme un dernier au revoir aux fans mais aussi à son personnage. Dans la série, Chad n'est pas seulement resté devant la caméra ! Le temps d'un épisode, il est passé derrière cette dernière pour l'épisode 14 de la saison 6, où Lucas et Peyton qui vont devenir parents s'occupent de Jamie et l'un de ses amis pour une soirée. Une superbe expérience pour lui mais pas si facile. Il espérait réussir à communiquer ce qu'il voulait réellement voir à l'écran aux acteurs mais aussi leur montrer son respect. Il s'est beaucoup préparé avant de tenter cette expérience. Acteur, réalisateur, producteur... Chad Michael Murray a diverses casquettes ! Il a aussi celle d'écrivain puisqu'il a déjà sorti deux livres dont le dernier "American Drifter: An Exhilarating Tale of Love and Murder" cette année qu'il aurait écrit pour les fans suite à un rêve qu'il a pu faire. De quoi donner envie de le lire rapidement ! L'acteur n'a vraiment pas hésité à répondre aux questions de ses fans avec un grand enthousiasme, ce qui a fait plaisir à voir ! On espère bien pouvoir le revoir un jour à Paris à nouveau...