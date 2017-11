Qui n'a pas craqué sous le charme de Nathan ou Lucas Scott il y a quelques années ? Impossible de ne pas s'en souvenir ! La série les Frères Scott, alias One Tree Hill aux USA, a marqué toute une génération et malgré son arrêt il y a plus de 5 ans maintenant, elle continue de faire parler d'elle. On n'oublie pas une série culte comme celle-ci si facilement... Certains acteurs du show étaient de passage à Paris il y a peu de temps : Shantel VanSanten, Stephen Colletti, Antwon Tanner, Paul Johansson et Craig Sheffer sont venus à la rencontre de leurs fans français ! Souvenirs de tournages, revival, fun facts… Un récap de la convention Back To The Rivercourt par People Convention est d'ailleurs disponible. Mais les interprètes de Skills, Keith, Dan ou encore Quinn n'étaient pas seuls... James Lafferty était lui aussi de la partie. L'interprète de Nathan Scott en a d'ailleurs profité pour répondre aux questions de VirginRadio.fr... Ses souvenirs de tournages, le cast, ses goûts musicaux, découvrez l'interview de James Lafferty !

James Lafferty a fait un stop par Paris ! James Lafferty a fait un stop par Paris ! James Lafferty a fait un stop par Paris !

Virgin Radio : Quel est ton meilleur souvenir de tournage ?

James Lafferty : J'ai souvent cette question et j'essaye de répondre avec quelque chose qui a du sens. J'ai tellement de merveilleux souvenirs, il y en a beaucoup que je pourrais choisir. Quand nous avons tourné la chute de la limousine au-dessus du pont, dans la saison 3. Ils ont construit ce grand réservoir et ils ont mis la limousine sous l'eau. Et tu sais, on devait aller dedans, sous l'eau, et en dehors. On a dû faire plusieurs de prises sous l'eau, chose que je n'avais jamais fait et j'ai adoré ça. Ça demandait beaucoup physiquement, plongé dans la limousine elle-même, nager autour, tu as l'impression que tu es emprisonné. Mais tout le monde était professionnel, on a pris toutes les nécessités de sécurité, je me sentais en sécurité. J'ai vraiment passé un super moment !

Virgin Radio : Serais-tu pour un revival de la série ?

James Lafferty : Bien sûr ! Mais j'ai toujours dit que, je n'ai pas l'impression qu'assez de temps s'est écoulé encore. Tout le monde commence tout juste à trouver son chemin en dehors de la série, à commencer de nouvelles choses. La série s'est terminée en 2012 environ, donc presque 6 ans. Je pense qu'il faut 10 ans avant d'y penser. Mais bien sûr, je suis partant !

Virgin Radio : Qui te manque le plus dans la série ?

James Lafferty : J'ai vu Robbie Jones (Quentin Fields) a l'une des dernières conventions que nous avons faite à Wilmington, et c'était cool de le voir. C'est un mec génial, plein d'énergie positive, tellement cool de passer du temps avec lui. Je me rappelle que j'ai vraiment apprécié de travailler avec lui. Je ne l'ai pas beaucoup revu depuis que nous avons arrêté de tourner donc ça a fait vraiment du bien de le revoir, j'aimerais le voir plus.

Virgin Radio : Quelle chanson pourrait décrire ton expérience dans Les Frères Scott ? Et laquelle pourrait te décrire personnellement ?

James Lafferty : Honnêtement, je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question. Je pourrais regarder dans mon Itunes mais il y en a tellement, je ne saurais pas choisir vraiment.

Virgin Radio : Alors, quelle est ta chanson du moment ?

James Lafferty : Bien sûr ! Il y a une chanson appelée "How Do You Sleep", sur le dernier album de LCD Soundsystem que j'adore vraiment beaucoup.