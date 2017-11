"I don't want to be anything other than what I've been trying to be lately"... Si la série Les Frères Scott est connue pour ses protagonistes auxquels on pouvait facilement s'identifier tant pour leurs histoires personnelles que leurs histoires de coeur, elle est aussi connue pour être l'une des séries les plus musicales de sa génération. Il n'y a pas un épisode où on ne peut entendre au moins un ou deux titres et toujours dans un style très pop/rock. Gavin Degraw, Fall Out Boy, Jacks Mannequin, Jimmy Eat World, Sheryl Crown, Band Of Horses, Iron & Wine... Même certains acteurs de One Tree Hill ont poussé la chansonnette, à l'image de Bethany Joy Lenz, Kate Voegele ou encore Tyler Hilton. Lors de leur passage à Paris pour la convention Back To The Rivercourt, dont vous pouvez retrouver un récap', par People Convention, James Lafferty, Shantel VanSanten, Antwon Tanner et Craig Sheffer se sont confiés sur leurs goûts musicaux... Découvrez la playlist du cast des Frères Scott !

James Lafferty : LCD Soundsystem, Arcade Fire, Sheryl Crow...

Antwon Tanner : Tupac, Michael Jackson, Phil Collins...

Shantel VanSanten : Beyoncé, John Legend, Kaleo...

Craig Sheffer : Gavin Degraw et LA chanson de la série.