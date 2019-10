Les Foo Fighters confirment qu'ils travaillent actuellement sur un nouvel album

La nouvelle est tombée il y a quelques jours ! En concert au festival brésilien Rock In Rio, le samedi 28 septembre, Dave Grohl, le leader des Foo Figthers et ancien batteur de Nirvana, a révélé que lui et ses acolytes allaient commencer à enregistrer l’album qui succédera à Concrete And Gold, sorti en 2017, dès leur retour en Californie. "Je ne sais pas exactement quand nous serons de retour ici, mais nous reviendrons. On rentre à la maison la semaine prochaine et on va commencer à enregistrer un nouveau disque des Foo Fighters. C’est bon, ça y est." a balancé l'artiste devant une foule en délire.

La semaine dernière, les Foo Fighters ont sorti un nouvel EP surprise intitulé 01070725. Il comporte cinq chansons – deux morceaux live, deux titres studios et une démo. Il s’agit du deuxième EP sorti par le groupe ce mois-ci. Une manière très efficace de fêter leur 25ème anniversaire de carrière et de satisfaire leurs nombreux fans à travers le monde. Si, pour l'instant, aucune date n'a été précisée par le groupe, Dave Grohl précise tout de même la longueur du processus nécessaire pour sortir un album. Pas de panique puisque il a tout de même promis ce nouvel opus pour 2020.