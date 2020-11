Les films feel good à voir (ou à revoir) pendant le (re) confinement

On prend les mêmes et on recommence. Afin de protéger au mieux le système de santé du pays, le Gouvernement a pris la semaine dernière la décision de reconfiner la France. Retour à la case télé-travail (et pyjama) pour de nombreux français, donc. Cette fois, notre confinement sera accompagné du froid, de la pluie de novembre et, cerise sur le gâteau, de la déprime ambiante. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'occasion de voir (ou de revoir) des films qui font du bien.

La Voix Du Succès

Sorti il y a quelques mois, La Voix Du Succès nous plonge dans le quotidien de Maggie (Dakota Johnson), assistante d'une diva de la musique. Son rêve ? Se lancer dans la production. On vous laisse découvrir comment elle parvient à faire entendre sa voix (et à montrer son talent).

Love Actually

Parce que la période de Noël approche, il y a UN film à mettre au sommet de la pile : indémodable, Love Actually ressort tous les ans mais, il fait tellement de bien !

Maman j'ai Raté l'Avion

On a tous un côté Kevin McAllister en nous. Alors même si Macaulay Culkin nous a donné un petit coup de vieux récemment, on ne s'en lasse pas.

Friends With Kids

Quand deux meilleurs amis décident de faire un enfant ensemble, l'idée peut sembler bonne. Au départ. On vous laisse découvrir la suite !

Le Journal de Bridget Jones (1, 2 et 3)

Comme Love Actually, Bridget Jones est sur le podium des films à voir en cas de déprime. Pourquoi ? Parce qu'en la voyant, on se rassure en se disant qu'il y aura toujours plus maladroit que soi.

Harry Potter (évidemment)

La base.

Good Morning England

Ah, les radios clandestines qui passaient du rock... pour une bande originale incroyable et un casting 5 étoiles, on vous conseille mille fois Good Morning England. Par contre, on espère que vous n'avez pas le mal de mer.

Quelqu'un de Bien

Direction Netflix ! Quelqu'un de bien nous rappelle que le célibat n'est pas une tare et surtout, qu'il ne faut pas toujours être en couple pour se trouver. Petit bonus, le décor est planté à New York.

Nos Jours Heureux

Parce que plus culte que la scène du "roi des cons au pays des emmerdeurs" est culte.

30 ans sinon Rien

Un peu de douceur et de musique des années 80 ne fera de mal à personne.

Si avec tout ça, vous n'avez pas de quoi faire...! Et pour les aficionados de Noël, pas de panique, on a pensé à vous. Netflix a la sélection parfaite pour vous !