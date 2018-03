Les Fifth Harmony se séparent, retour sur leurs plus grands hits

On vous l’a annoncé ce matin, le groupe Fifth Harmony n’est plus ! Après le premier départ de Camila Cabello, le groupe avait quand-même continué enchainant les hits, mais c’est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane qui en a 2, alors on revient, ensemble, sur leurs plus grands hits !

Virgin Radio souhaite une belle réussite aux filles et pas de panique, le groupe assurera ses concerts prévus pour 2018 !