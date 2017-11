Les Fifth Harmony s'incrustent dans le Carpool Karaoke de Sam Smith (VIDEO)

En ce moment, Sam Smith est en pleine promotion. Le deuxième opus du chanteur britannique devrait bientôt sortir mais pour l'heure, le monde doit se contenter des lead single choisis pour le porter : Too Good At Goodbyes, Pray et Burning - qui d'ailleurs est son morceau préféré. On l'a vu ce week end sur le plateau de Taratata et maintenant, Sam Smith part en virée avec James Corden. Si vous avez toujours voulu voir James Corden chanter I'm Not The Only One, c'est maintenant.

Après une brève conversation concernant Ryan Gosling, ils enchaînent sur Money On My Mind qui, on le rappelle, était le premier véritable tube de Sam Smith. Si vous n'êtes pas fiers de vos prouesses d'ado, sachez que pour aller à un concert de lady gaga, Sam Smith a menti en disant qu'il allait à des funérailles - si jamais vous culpabilisez encore, dîtes-vous que vous n'êtes pas seuls ! Pour terminer cette ballade, les Fifth Harmony se sont invitées dans le Carpool : Si vous connaissez les paroles de Work From Home, c'est le moment de le prouver !