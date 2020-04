Les festivals d’été vont-ils être annulés à cause du COVID-19 ?

Nous entamons actuellement notre quatrième semaine de confinement ! Une période difficile pour tout le monde et qui n'a pas épargné le monde de la musique. Bien au contraire. Concerts annulés, albums reportés, projets décalés... Tout est au ralenti. Dernier sujet à préoccuper les professionnels du métier mais aussi le grand public ? Le déroulement des nombreux festivals cet été. En effet, alors que plusieurs événements étrangers (Coachella, Glastonbury...) ont déjà renoncés à leur édition 2020, les français commencent à se poser des questions quant au fait de renoncer, ou non, à la tenue de leur festival. Un dilemme compliqué puisqu'il implique des questions économiques primordiales.

Interrogé sur ce sujet, Jérôme Tréhorel, le directeur des Vieilles Charrues, affirme que : "Nous sommes suspendus à l'évolution des mesures gouvernementales. Nous verrons, le 15 avril, si nous nous engageons ou pas. Nous continuons les préparatifs, même si nous avançons plus lentement". Et il faut dire qu'avec des artistes attendus comme Céline Dion, la pression est à son maximum. Véritable vecteurs de travail et de culture, les festivals d'été attirent chaque année près de 7 millions de personnes. Un engouement de plus en plus important qui pourrait bien entraîner de graves conséquences pour les différents festivals qui misent tout sur leur édition annuelle. Quant à savoir si il faudra reporter ou tout simplement annuler ces événements essentiels pour la vie de certaines régions de France, ce sont les mesures du gouvernement et les décisions des organisateurs qui trancheront dans les semaines à venir. Nous serons les premiers à vous en informer !