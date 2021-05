Les festivals autorisés dès le 1er juillet avec une jauge de 4m² par personne !

Voilà une nouvelle qui devrait enfin mettre un peu de baume au cœur des organisateurs en charge des nombreux festivals français ! Ou du moins, de quoi leur donner un peu d'espoir pour l'avenir ! Alors que ces derniers s'apprêtaient à entamer leur deuxième saison d'annulation pure et simple, le gouvernement vient d'annoncer l'autorisation pour les festivals de se dérouler cet été. Attention tout de même, ces événements très populaires tout au long de l'été devront se plier à des règles sanitaires très strictes. Au même titre que de nombreux secteurs d'activité si ce n'est l'intégralité. Un mal pour un bien puisque, jusqu'à il y a encore quelques jours, ils étaient nombreux à penser devoir annuler leur édition 2021...

C'est à Roselyne Bachelot, la ministre de la culture, qu'a été attribué l'honneur d'annoncer que les festivals en plein air et en configuration debout pourraient reprendre avec une "jauge de 4 m2 par festivalier" à partir du 1er juillet 2021. "Les spectacles et concerts debout seront autorisés à reprendre selon un protocole adapté et un plafond de jauge fixé par le préfet au regard des circonstances locales" a toutefois précisé la femme politique lors de son annonce. Des indications qui inquiètent tout de même certains professionnels et qui n'a pas empêché plusieurs festivals de maintenir l'annulation de leur édition. On espère toutefois pouvoir se retrouver au festival des Vieilles Charrues, au festival de Cannes, aux Nuits de Fourvière ou encore à We Love Green en septembre prochain !