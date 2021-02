Les fans s'insurgent face aux nominations d'Emily in Paris aux Golden Globes 2021 !

Rappelez-vous, au moment du lancement d'Emily in Paris sur Netflix, nous vous faisions un compte-rendu de nos premières impressions ainsi que plusieurs articles relevant les nombreux clichés sur les français mis en avant dans la série. Si le programme de Darren Star, à l'origine de Sex and the City, aura su nous distraire le temps de quelques épisodes, nous ne pensions jamais qu'il pourrait être nommé lors de l'une des cérémonies les plus prestigieuses du métier, à savoir les Golden Globes. Et pourtant...

Tournée à Paris, la série se concentre sur l'histoire d'une jeune femme ambitieuse dont la société où elle travaille aux États-Unis rachète une agence de communication et de marketing en France. On lui propose alors de s'occuper de l'actualisation de la stratégie des réseaux sociaux. Motivée par cette nouvelle vie dans une ville qu'elle admire, la jeune Emily va débarquer dans l'Hexagone la tête pleine de rêves... Un programme plutôt bon enfant dans lequel l'actrice Lily Collins, fille du célèbre chanteur Phil Collins, interprète très bien la jeune américaine naïve et fascinée par la France. Tellement bien d'ailleurs qu'elle pourrait remporter l'un des prix les plus convoités dans le milieu de l'audiovisuel international.

Vous l'aurez compris, alors la Hollywood Foreign Press Association vient de dévoiler les nommés lors de la prochaine cérémonie des Golden Globes, on y apprend avec stupeur qu'Emily in Paris va concourir dans deux catégories très prestigieuses. En effet, la série de Darren Star est en course dans les catégories “Meilleure série comique ou musicale” et “Meilleure actrice dans une série comique ou musicale”. Une annonce qui a aussitôt soulevé une vague d'indignation de la part des internautes. La preuve en images avec quelques-uns des tweets relevés ces dernières heures !

Emily in Paris nominée aux Golden Globes ptdrrrrr ah ouais du coup c'est vraiment la dèche niveau cinéma en ce moment — ???? (@madamebretzel) February 3, 2021

Emily in Paris nommé au golden globes pic.twitter.com/9rqlNuvgy7 — Leto (@thelastavenue) February 3, 2021

La personne qui a nommé "Emily In Paris" aux #GoldenGlobes... Le ghetto de ça. — K e l y (@kelyagl) February 3, 2021

2 nominations aux Golden Globes pour Emily In Paris alors que des séries comme Vikings, BCS où Peaky Blinders ont jamais rien eu ...???? — Johan (@coc0drilo) February 3, 2021