Les Essentiels Virgin Radio : Julien Doré, Flo Delavega, Charlie Puth... les nouveautés à ne pas manquer cette semaine

Vous avez manqué les sorties de la semaine ? Pas de panique, Virgin Radio est là pour ça, Au programme, le grand retour de Flo Delavega avec Printemps Eternel ou encore le single qui, après trois ans de silence, célèbre le retour de Julien Doré.

Flo Delavega - Printemps Eternel

Après des années de silence, Flo Delavega nous offre un tout premier single - Printemps Eternel. Celui qui, pendant des années, a connu le succès en duo avec Jérémy Frérot nous offre un premier morceau estival et plein d'espoir.

Julien Doré - La Fièvre

ENFIN ! Après trois ans de silence, Julien Doré nous revient plus fort que jamais avec un nouveau single - la Fièvre. "Le clip et la chanson vous appartiennent enfin, hâte de partager avec vous votre ressenti, vos interprétations et tous les petits signes que vous trouverez dans le texte et les images", a t-il ainsi déclaré sur Facebook.

Jonas Blue ft. Max - Naked

Le DJ revient en collaboration avec Max et nous offre Naked - morceau qui, probablement, sera l'un des tubes de l'été.

Charlie Puth - Girlfriend

Ne manquez pas Girlfriend, nouveau morceau signé Charlie Puth.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de musique !