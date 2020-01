Les Essentiels Virgin Radio : Broken Back, 1975, Green Day... 5 titres à ne pas manquer cette semaine

Comme chaque semaine, VirginRadio.fr vous liste le meilleur des sorties pop, rock, électro. De Broken Back à 1975 en passant par Shakira, tout est là !

Broken Back - Anybody Else

1975 - Me and You Together Song

Shakira - Me Gusta

Broken Back poursuit la promotion de son prochain album avec Anybody Else tandis que Shakira prépare tranquillement sa performance au Super Bowl (prévue en février) avec Me Gusta. De son côté, Lauv poursuit son ascension avec le très catchy Tattoos Together. Aussi, Green Day nous électrise avec Oh Yeah !

Green Day - Oh Yeah !

Lauv - Tattoos Together

Aussi, ne manquez pas notre son Virgin Friday de la semaine : What a Man Gotta do par les Jonas Brothers !