Les Essentiels Virgin Radio : Billie Eilish, Justin Bieber, The Strokes... Top 5 des titres à ne pas manquer cette semaine !

Comme chaque semaine, Virgin Radio sélectionne les 5 titres à ne surtout pas laisser passer. Au programme, No Time To Die de Billie Eilish, Forever de Justin Bieber ou encore To Die For de Sam Smith.

Billie Eilish - No Time to Die

On commence avec LA sortie du jour : le thème de James Bond signé Billie Eilish est enfin sorti et comme on le présageait, il est magnifique.

Justin Bieber - Forever

Bonne nouvelle, Changes (nouvel album de Justin Bieber), est sorti ! L'artiste a fait appel à de nombreux artistes - comme Travis Scott ou encore Post Malone.

The Strokes - At the Door

The Strokes sera en concert exceptionnel à l'Olympia et si vous faites partie des chanceux qui ont leur précieux billet, on vous laisse écouter At the Door pour patienter.

Sam Smith - To Die For

De son côté, Sam Smith nous revient avec To Die For !

Tame Impala - Breathe Deeper

Enfin, on termine avec Breathe Deeper de Tame Impala.