Les enfants de SATC ont bien grandi, un nouveau teaser pour La Casa De Papel et une série sur Pokémon… Les infos série de la semaine !

C'est terminé pour de bon ! Après de nombreuses spéculations de la part des fans de la Casa De Papel ces derniers mois, la cinquième saison avait définitivement été annoncée comme la dernière de la série. Un véritable crève-cœur pour les millions de spectateurs qui suivent assidûment les aventures de ces brigands depuis plusieurs années. Il faut d'ailleurs préciser que les scénaristes ont su nous garder en haleine tout au long de leurs aventures extraordinaires. Alors que les dernières scènes viennent d'être tournées et que la diffusion est prévue pour le 3 septembre prochain, un premier extrait de la nouvelle partie vient d'être publié sur le compte Twitter de Netflix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ultime chapitre s'annonce très riche en émotions. La preuve en images.

On enchaîne bientôt avec la bande-annonce. pic.twitter.com/w5aFKtSokZ — Netflix France (@NetflixFR) July 26, 2021

Dans une vidéo de quelques secondes qui annonce la sortie, le 2 août prochain, de la bande-annonce complète, on y retrouve Le Professeur littéralement pris au piège par Alicia Sierra. Enchaîné par les mains, ce dernier est tenu quelques mètres plus loin par l'implacable inspecteur de police dans ce qui semble être la planque secrète des cambrioleurs. Un avant-goût de ce qui nous attend dans la saison 5, qui sera divisée en deux partie (la première dont la sortie est prévue le 3 septembre, et la seconde qui sortira le 3 décembre) et qui devrait reprendre pile après l'ultime scène de la quatrième saison. Après plusieurs années de suspens à suivre les aventures de la fameuse bande, on a hâte de découvrir l'issue de l'une des séries les plus populaires de ces dernières années !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO devrait faire son grand retour dans une toute nouvelle saison. En effet, comme l'a annoncé la chaîne, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter le personnage de Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure.

Cette saison intitulée And Just Like That… (en français, Et juste comme ça) devrait comporter dix épisodes et être diffusée sur la plateforme HBO Max. Si la date de sortie n'a pas été précisée, le tournage a bel et bien débuté à New York. Côté casting, le magazine Variety vient de confirmer que les enfants des personnages principaux seraient bien de la partie. Alors qu'on les avait laissé enfant dans le deuxième long-métrage, c'est en jeunes adolescents, voire adultes, qu'on les retrouve avec plaisir ! Toutefois, ce ne sont pas les acteurs originaux qui interpréteront ces rôles mais de nouveaux comédiens choisis pour leur ressemblance avec Brady Hobbes, fils de Miranda et Steve et Lily et Rose Goldenblatt, les filles de Charlotte et Harry.

Comme le confirme le média américain sur Twitter (voir ci-dessous), Niall Cunningham interprétera Brady (à droite), Cathy Ang sera en charge de jouer Lily (deuxième en partant de la gauche) et Alexa Swinton de sa petite sœur Rose (à gauche). Quant à Cree Cicchino, aperçue dans La Nuit où on a sauvé maman, elle interprétera Luisa Torres, la petite-amie de Brady (deuxième en partant de la droite). Une belle addition à l'un des programmes les plus commentés ces derniers temps !

Cathy Ang, Niall Cunningham, Alexa Swinton and Cree Cicchino have joined the cast of the HBO Max original series and revival of #SexAndTheCity. https://t.co/BEipwppdiE pic.twitter.com/VGgOcWXDOi — Variety (@Variety) July 27, 2021

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans des plus célèbres monstres de poche de la planète ! En effet, si l'on en croit un récent article paru dans Variety, Netflix serait actuellement en train de préparer une série en live-action qui tournerait autour de l'univers de Pokémon. Si le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts, le magazine américain affirme que c'est Joe Henderson, à l'origine de la série Lucifer, qui a été choisi pour s'occuper de l'écriture et de la production. La série diffusée sur Netflix devrait d'ailleurs bientôt se dévoiler dans une sixième et dernière saison.

A la manière du long-métrage Détective Pikachu, dévoilé en 2019, cette nouvelle série dont on ignore encore le nom devrait être tournée avec des acteurs "en chair et en os" ainsi que des images de synthèse au travers desquelles on retrouverait les petites créatures. Aucun commentaire n'a été fait de la part de Joe Henderson ou Netflix, qui préfèrent vraisemblablement garder le secret pour le moment.

Toutefois, si cette information s'avère vraie, ce nouveau programme centré sur la franchise Pokémon serait un véritable coup de maître pour la plateforme de vidéos à la demande américaine. Cette nouveauté s'inscrirait ainsi dans la lignée d'autres programmes tels que Resident Evil : Infinite Darkness, DotA Dragon's Blood ou encore Castlevania. Concernant Pokémon, Netflix possède déjà de nombreuses productions sur les créatures. Inutile donc de préciser qu'une une série en live-action sur ces petits personnages japonais serait l'assurance d'un succès mondial retentissant.