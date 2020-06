Les Destiny's Child de retour en 2021 ?

Voilà une nouvelle qui devrait tout balayer sur son passage ! Révélée par le journal The Mirror, l'annonce du retour des Destiny's Child - attendue depuis plus de quinze ans - pourrait bel et bien avoir lieu dans les prochains mois. En effet, si l'on en croit les informations du célèbre média britannique, plusieurs sources confirmeraient le fait que Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams soient en pleine discussion sur une probable reformation de leur Girls Band. Après des apparitions très remarquées lors de la mi-temps du Superbowl en 2013 et lors d'une prestation au festival de Coachella en 2018, les trois artistes se seraient enfin décidées à reprendre le chemin des studios.

"Elles ont toujours dit qu'elles se remettraient ensemble un jour où le moment serait venu - et il n'y a pas de meilleur moment qu'en ce moment. Rien n'a encore été signé, mais dès qu'un vaccin sera prêt et que la pandémie sera terminée, attendez-vous à une annonce. Cela remonterait vraiment le moral des fans." déclare une source à The Mirror. Avec plus de 60 millions d'albums vendus et des titres à en pleuvoir, les Destiny's Child fêtaient cette année les 30 ans de leur formation. Une date symbolique qui pourrait ainsi être célébrée comme il se doit avec l'arrivée de nouveaux titres et la programmation d'une tournée dans le monde entier. Rêve ou réalité ? Tout vient à point à qui sait attendre...