C'est l'été et à l'image de la grille de l'antenne qui ne ressemble pas à celle de l'année, VirginRadio.fr bouscule sa ligne éditoriale. On vous a déjà dévoilé quelques rendez-vous estivaux comme les tubes de l'été des années 2000 ( tous les jeudis), le best of du Virgin Tonic ( tous les vendredis) ou encore Les artistes Virgin Radio en Vacances (tous les lundis) mais que vous réserve-t-on tous les mardis ? Le deuxième jour de la semaine sera consacré aux destinations Virgin Radio, de quoi vous donner des idées de voyage et de vacances !

Tous les mardis la rédaction de VirginRadio.fr vous proposera de découvrir une ville pour passer des vacances totalement Virgin Radio ! C'est possible ça ? Mais oui, grâce à nos bons plans et nos trouvailles vous allez pouvoir parcourir Barcelone, Berlin ou encore Budapest avec ce petit truc en plus que n'ont pas les autres touristes. On commence les festivités ce mardi 25 juillet avec un focus sur la ville croate de Dubrovnik, devenue célèbre grâce au tournage de Game of Thrones...