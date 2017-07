Les Destinations Virgin Radio : Dubrovnik, sur les traces de Game of Thrones 

Les destinations Virgin Radio pour les vacances c'est parti ! Votre nouveau rendez-vous du mardi tout l'été sur VirginRadio.fr va vous donner des envies de vacances et surtout vous aider à vous organiser. On commence notre carnet de voyage avec Dubrovnik. La ville croate attirait déjà beaucoup de touristes depuis une dizaine d'années mais depuis cinq ans, elle est surtout devenue un passage obligé pour les fans de Game of Thrones. La série de HBO y a installé ses caméras depuis la saison 2, entraînant un déferlement de touristes d'un genre nouveau dans les rues de la ville fortifiée. Mais ce n'est pas la seule richesse de ce joyaux de la côte dalmate, loin de là. VirginRadio.fr vous dit tout sur les bons plans de la région de Dubrovnik !

La ville de Dubrovnik sert de décor à King's Landing (Port Réal en vf). La capitale de Westeros partage avec la cité dalmate une citadelle et des points de vue splendides sur la mer. On dénombre une quinzaine de sites à Dubrovnik ayant servi de lieu tournage à Game of Thrones. De nombreux tours opérateurs organisent des visites guidées payantes mais si vous voulez faire des économies, vous pouvez très bien vous en sortir sans ! L'office du tourisme de Dubrovnik propose une brochure, gratuite, dédiée aux différents lieux de tournage de GoT avec laquelle vous pourrez visiter la ville et les environs. Vous risquez d'être nombreux, surtout en pleine période d'été, mais ce serait dommage de passer à côté de la beauté de cette ville classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Une fois que vous serez remis de vos émotions game of thronesque, vous aurez surement envie de boire un verre, surtout avec la chaleur qui règne sur Dubrovnik en plein été ! On a le spot parfait pour vous, le Buza Bar, auquel on accède en traversant un mur. Drôle de périple mais une fois arrivés sur place vous allez découvrir une vue à couper le souffle. Installé sur d'immenses rochers qui surplombent la mer faisant face à l'île de Lokrum, le Buza Bar offre un cadre merveilleux et hors du temps à ses visiteurs.

La Croatie est réputée pour ses parcs nationaux et si vous avez envie de vous mettre au vert pendant votre séjour à Dubrovnik, le plus simple sera de vous rendre dans le parc de Mljet. Située sur l'île du même nom, ce parc national est accessible en ferry depuis Dubrovnik puis en bus. Végétation luxuriante, caves, grottes, lacs salés font le charme du parc dans lequel vous pourrez peut-être même apercevoir des mangoustes, nombreuses à peupler l'île !

Si prendre de la hauteur sur les remparts de Dubrovnik ne vous a pas suffit direction le cable car de la ville. Le funiculaire vous permettra d'admirer la vieille ville de Dubrovnik et les îles qui la bordent sur la mer adriatique, la vue panoramique est époustouflante même si le prix de la montée est un peu cher.