Les Destinations Vacances Virgin Radio : Los Angeles, concerts et road trip en Californie

C'est l'un de vos nouveaux rendez-vous de l'été ! Chaque mardi, Virgin Radio vous propose de découvrir de superbes destinations aux quatre coins du globe pour les vacances. On vous le promet, c'est garanti 100% bons plans ! Après être partis sur les traces de Game of Thrones à Dubrovnik qui mérite définitivement une petite excursion, aujourd'hui Virgin Radio vous permet de partir à la découverte de Los Angeles, ville américaine située au Sud de la Californie et qui fait rêver des millions de touristes chaque année pour vivre leur "American Dream". Depuis le succès de 'La La Land' au cinéma, la Cité des Anges ne cesse de déchaîner les passions à raison puisqu'une multitude de possibilités s'offre à vous là-bas. 5 bons plans pour découvrir Los Angeles grâce à Virgin Radio, c'est parti !

Vous voulez sentir comme les rois du monde ? Faites donc un tour en haut des collines pour monter jusqu'au Griffith Observatory qui offre une vue unique et panoramique sur tout Los Angeles. Le meilleur moment de la journée pour découvrir ce paysage incroyable ? Au coucher de soleil, comme ça vous aurez la version jour et nuit de la Cité des Anges. Et pensez à guetter le Hollywood Sign qui se trouvera sur votre droite, posé sur une colline avoisinante !

Comme toutes les grandes villes, Los Angeles est connue pour sa grande activité culturelle ! Et les plus grosses stars de la planète passent forcément par L.A. durant leurs tournées de concerts ! Envie d'un concert intimiste ? Pas de souci, il y en a pour tous les goûts. Si vous prévoyez de partir en vacances là-bas, on vous conseille de jeter un oeil aux agendas des salles suivantes : Troubadour (salle mythique qui a vu les Guns N' Roses débuter), le gigantesque Staples Center, Hollywood Bowl, El Rey Theatre au charme fou, The Greek Theatre et The Forum.

Repère des stars depuis des décennies, le Château Marmont cultive sa part de mystère et son élégance au fil du temps. Un passage obligé pour tous ceux qui se trouvent près de West Hollywood, à quelques pas du Sunset Boulevard ! En plus de siroter votre cocktail préféré dans un cadre magnifique, vous aurez de fortes chances de croiser toutes les stars du moment : Lana Del Rey, Leonardo Di Caprio, Lady Gaga, Jennifer Lawrence et plein d'autres sont des habitués.

Qui dit Los Angeles, dit forcément Hollywood ! Si la promenade sur le célèbre Walk of Fame semble inévitable, on vous conseille de visiter l'un des trois grands studios dédiés au septième art ! Notre favori : Universal Studios Hollywood qui est un véritable parc d'attractions où vous pourrez vous divertir dans les univers de Harry Potter, Les Simpsons, Jurassik Park, Shrek... Pour les amoureux du vieux cinéma hollywoodien, direction le Paramount Pictures Studio Tour et si vous préférés les décors de tournage de blockbusters, alors ça sera Warner Bros. Studio Tour !

Envie d'un grand bol d'air frais ? La Californie ne manque pas de parcs aussi incroyables les uns que les autres. Si vous logez à Los Angeles, on vous conseille de remonter un peu au Nord et de partir à la découverte du Parc National de Yosemite qui offre des paysages merveilleux à chaque pas. Une fois sur place, vous aurez la sensation d'être seuls au monde et de vous ressourcer. Un classique des road trips californiens !