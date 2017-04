L’adaptation de la saga littéraire Les Désastreuses Aventure des Orphelins Baudelaire constituait l’une des plus belles réussites télévisées de cette année. Produit par Netflix, le show nous a transporté dans un univers burlesque brillant et a réussi là où son homologue cinématographie sorti en 2004 a échoué en traitant chaque intrigue avec fidélité et précision. L’interprétation de l’acteur Neil Patrick Harris en parfait comte Olaf un peu maladroit n’a enlevé en rien au charme de la série évidemment. Alors qu’une saison 2 des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire a été confirmée par Lemony Snicket lui-même, on apprend par le magazine Variety qu’une troisième saison verra également le jour sur la plateforme de streaming !

Si on en croit les premières informations dévoilées par le co-scénariste juste après la diffusion de la saison 1, la saison 2 des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire qu'on attend déjà avec impatience devrait reprendre l’intrigue des livres jusqu’au tome 9 La Fête Féroce tandis que la saison 3 mettra logiquement en scène celle des quatre derniers bouquins. À priori, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire ne devrait pas tirer sur la corde, on l’espère du moins, et continuer le tournage au delà de l’histoire de la saga. Concernant la diffusion il faudra certainement attendre 2019, patience !