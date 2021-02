Les Daft Punk pourraient-ils faire une apparition aux côtés de The Weeknd lors du Super Bowl ?

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake. Mais le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show. D'ailleurs, l'artiste canadien qui travaillait en tant que vendeur chez American Apparel il y a encore quelques années vient tout juste de poster un teaser de sa prochaine prestation. Voyez plutôt.

En revanche, si il y a bien un sujet qui perturbe les internautes depuis plusieurs semaines, ce sont les invités présents lors de la prestation de The Weeknd. En effet, il est d'usage pour l'artiste en charge du concert de faire appel à ce que l'on nomme des guest. Lenny Kravitz pour Katy Perry, les Destiny's Child pour Beyoncé ou encore Nicki Minaj pour Madonna, tout le monde y passe. Devenu célèbre grâce à ses titres Starboy et I Feel It Coming, sur lesquels il a collaboré avec Daft Punk, l'artiste canadien pourrait bien inviter ses deux acolytes français à venir le rejoindre sur la scène du Hard Rock Stadium. Une rumeur qui enfle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Initialement rapporté par l'édition mexicaine de GQ, un tweet préciserait la liste des titres interprétés par le chanteur (voir ci-dessous). On y voit également les trois artistes qui l'accompagneraient, à savoir Kendrick Lamar, Ariana Grande et... les Daft Punk. Une apparition qui créerait l'événement, tout simplement. Réponse le 7 février prochain !