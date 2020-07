Les Daft Punk de retour sur la bande-originale de Tron 3 ?

Bonne nouvelle pour les fans de Tron ! Plus de 10 ans après la sortie du sequel Tron : Legacy et 38 ans après le premier film original, les studios Disney viennent de confirmer qu'un troisième épisode de la célèbre franchise de science-fiction était en préparation. Un projet qui devrait ravir les fans de la première heure mais aussi les amateurs de musique qui devraient retrouver les Daft Punk. En effet, même si rien n'a été confirmé officiellement, Mitchell Leib, le président de Music & Soundtracks chez le géant américain, a laissé entendre lors d'une interview qu'il souhaiterait grandement leur confier les soins de la bande-originale.

"On a un script génial, vraiment phénoménal, qu’on trouve très excitant. Le timing n’était pas le bon il y a quelques années, mais je pense qu’aujourd’hui, il l’est. On a retenu beaucoup de leçons de Tron : l’héritage. La première bonne chose à faire, c’est de faire revenir Daft Punk, il faut voir s’ils ont envie… On ne sait même pas encore qui va réaliser le film. On espère que Joseph Kosinski reviendra pour une nouvelle aventure… Beaucoup de choses doivent se mettre en place." précise Leib à propos du célèbre duo français. Quant au casting, là-encore les rumeurs vont bon train. Aux dernières nouvelles, Jared Leto et tous les membres du casting du précédent volet devraient participer au projet. Une décision qui, si elle s'avère vraie, prouverait que le projet est une suite et non un reboot.