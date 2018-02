Les créateurs de Game of Thrones bientôt aux commandes de Star Wars ?

En ce qui concerne la nouvelle trilogie Star Wars, les avis sont mitigés : il y a ceux qui sont complètement "on board" comme diraient les américains et ceux qui, trop nostalgiques, n'en démordent pas : Star Wars, c'était mieux avant. Et si jamais vous faites partie de la seconde catégorie, alors peut-être que l'entrée de David Benioff et de DB Weiss dans l'équation vous fera changer d'avis. Parce que oui, les deux créateurs du show auront probablement carte blanche pour ce qui sera une toute nouvelle trilogie Star Wars. Merci, Disney.

Avant que certains ne s'insurgent, non, ce n'est pas une rumeur. En fait, l'annonce a même été publiée le 6 février dernier sur le site officiel de la saga. Les films à venir "se démarqueraient des épisodes centrés sur la famille Skywalker et de la trilogie dirigée par Rian Johnson".

"David et Dan font partie des meilleurs auteurs travaillant aujourd'hui", explique la présidente de Lucasfilm. "La façon dont ils dirigent des personnages complexes, la profondeur des histoires, la richesse en matière de mythologie permettront à Star Wars de se renouveler d'une façon qui, pour moi, est excitante". Traduction, si vous pleurez déjà la fin de Game of Thrones, si vous n'êtes pas sûrs que les spin-off suffiront à vous rassasier, vous aurez de quoi faire avec cette toute nouvelle série de films. L'hiver est là, certes, mas il est parti pour durer.