Les Coups de Coeur du Virgin Tonic : Un brin de jasette, "le jeu qui fait parler" conseillé par Ginger !

Vous le savez, l'équipe du Virgin Tonic tient à vous accompagner au mieux en cette période plus qu'incertaine. Ainsi, vous retrouverez Manu, Nico, Ginger, Mélanie et Clément tous les matins - de 7h à 11h ! Et ce n'est pas tout, l'équipe vous partage ses différents coups de coeur pour mieux vivre ce confinement ! Après le livre fétiche de Clément, place au jeu découvert par Ginger !

BRIN DE JASETTE, la petite boîte qui fait parler tout le monde !

Un brin de Jasette !

Le principe ? Se faire élire "Personnalité du jour" ! "Entre joueurs, on décide qui lancera le dé. Cette personne devient alors le ou la modératrice du tour et lance le dé de couleur. Elle prend ensuite une carte du paquet correspondant à la couleur déterminée par le dé, choisit une des trois questions sur la carte et la lit à voix haute", annoncent les règles.

Tous les joueurs doivent, l'un après l'autre (y compris le ou la modératrice du tour), répondre à la question posée. Une fois que tous auront répondu, le ou la modératrice du tour remet un point à la personne dont elle a le plus apprécié la réponse – pour quelque raison que ce soit. Et puis, on entame le prochain tour avec la personne à la gauche du ou de la modératrice du moment. Cette personne devient à son tour le ou la modératrice. Elle lance le dé de couleur, et ainsi de suite...

La partie se termine quand les joueurs s'entendent pour arrêter ou quand tous les points ont été distribués.

Que vous soyez bavard (e) ou, au contraire, très timide, un brin de jasette est fait pour vous. Et le petit bonus, c'est qu'il existe plusieurs variantes : en couple, entre amis... vous trouverez bien celle qui vous correspond !