Les Coups de Coeur du Virgin Tonic : Manu Payet vous conseille City of Windows, le livre signé Robert Pobi !

L'automne est là, les longues soirées fraîches aussi. Et quoi de mieux que d'ouvrir un bon livre pour oublier la grisaille ambiante ? Ca tombe bien, Manu Payet en a un à vous conseiller : découvrez City of Windows, par Robert Pobi.

City of Windows

"Alors que New York est paralysé par la tempête de neige la plus épouvantable de son histoire, un agent du FBI est tué au volant de sa voiture par un sniper réalisant un coup quasi impossible. Incapable de comprendre d'où le tir est parti et pressé par la tempête qui efface les preuves à grands pas, Brett Kehoe se tourne vers le seul homme à même de lui venir en aide : l'ancien agent Lucas Page. Son talent surnaturel pour la lecture des scènes de crime, de même que sa compréhension des angles et des trajectoires, font de lui la seule personne susceptible de faire ce dont la puissance informatique du Bureau n'est pas capable : trouver la planque du sniper. D'autant que le meurtre s'avère rapidement n'être que le premier d'une série d'exécutions méticuleuses", nous annonce la quatrième de couverture.

Promis, on ne spoilera rien. Mais si jamais vous rechercher LE livre qui va rythmer vos soirées alors, vous l'avez trouvé ! Pour le commander, c'est par ici.