Les Coups de Coeur du Virgin Tonic : Focus sur Les belles choses, ce n'est pas que pour les autres signé Leslye Granaud

L'automne, le froid et la pluie sont bel et bien là, emportant avec eux nos joyeux moments passés à flâner. Mais vous savez ce qui est magique avec cette saison ? C'est qu'on peut rester chez soi avec un livre, une tasse de thé et une bonne playlist - le tout, sans culpabiliser. Et justement, en parlant de livre, Ginger (que vous connaissez grâce au Virgin Tonic) en a un à vous faire découvrir de toute urgence : Les belles choses, ce n'est pas que pour les autres, signé Leslye Granaud. Si son nom ne vous a pas (encore) marqué, peut-être serait-ce que le cas de ses convictions : Leslye Granaud est celle qui se cache derrière le fantastique compte Instagram SPM TA MERE qui, on le rappelle, nous éclaire sur la dureté du Syndrome Pré-menstruel. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici.

" L'imperfection à la rencontre du Yoga : un livre pratique et inspirant"

Si, comme Leslye, vous vous sentez parfois surmené(e), prêt(e) à exploser, alors on vous conseille vivement d'ouvrir son livre : "Critiquée pour son manque de discrétion que l'on qualifie facilement de " too much ", son manque d'organisation, sa tendance à être trop rêveuse, sa capacité à nourrir mille passions à la fois, sans jamais vraiment concentrer toutes son énergie sur une seule d'entre elles, Leslye choisit alors de déconstruire toutes ces injonctions pour prôner le body positive et l'amour de soi, à travers le Yoga. L'imperfection devient pour elle, la base de sa résilience et de sa force". Au delà du yoga, Leslye aborde ici des thèmes plus profonds, plus personnels - dans lesquels nombreux se retrouveront.

Si vous faites partie de ceux qui ont toujours eu peur de se mettre au yoga, si vous imaginez cette pratique comme un simple enchaînement de figure (pas toujours) faciles à réaliser, alors posez-vous, inspirez et ouvrez le livre. Non, le yoga n'est pas qu'une pratique hype sur Instagram et oui, cela peut vous aider à vous recentrer, à vous retrouver !

Faîtes vous un thé, sortez votre tapis et laissez-vous guider par Leslye ! Pour le commander, c'est ICI.