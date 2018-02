Changed My Mind de Tove Styrke dans les Coups de Cœur de la rédac’ 

Il n'y a pas qu'une Tove pour faire rayonner la pop suédoise sur la scène internationale. Moins connue que miss Lo, Tove Styrke fait partie des espoirs de 2018, déjà très appréciée des amateurs du genre, la chanteuse de 25 ans mérite autant d'attention que Sigrid, nouvelle coqueluche norvégienne mise en avant dans tous les classements "sons de 2018". Vendredi dernier Tove Styrke dévoilait Changed My Mind, une nouvelle comptine pop et enlevée. Un titre qui flirte élégamment avec la tendance des sonorités tropicales. Une chanson extraite de Sway, troisième album studio à paraître le 4 mai prochain.

Tove Styrke est l'une des dignes héritières de sa compatriote Robyn, avec des intentions plus modestes et donc plus raisonnables que Zara Larsson. Elle partage avec cette dernière un passage, tôt dans leur carrière, par une émission télévisée suédoise populaire. Mais si Larsson tente de s'imposer comme une véritable pop star, Tove Styrke préfère polir ses chansons calibrées pour faire danser, mais aussi pour émouvoir grâce à une très jolie plume. Après Mistakes, qui a tout d'un tube, le tout aussi réussi Say My Name ou encore sa merveilleuse reprise de Liability (Lorde), avec Changed My Mind, Tove Styrke confirme tout son talent. Alors qu'attendez-vous pour découvrir toute sa discographie ?