Fickle Friends : Hard To Be Myself dans les Coups de Cœur de la rédac' 

Tous les lundis sur VirginRadio.fr vous aurez désormais rendez-vous avec les coups de cœur de la rédac' soit un focus sur une chanson que la rédaction du site de Virgin Radio adore mais que vous n'entendez pas encore à la radio ou qui est encore trop méconnue ! On lance notre nouveau rendez-vous avec Hard To Be Myself, une chanson de Fickle Friends sortie mi-octobre et dont le clip officiel a été dévoilé le 1er novembre. Un titre pop entraînant aux paroles pas si légères que ça puisque le quintet anglais y raconte l'anxiété qui peut nous envahir et l'envie d'être quelqu'un d'autre qui en découle.

Le clip qui illustre Hard To Be Myself est très malin, mettant en parallèle les attentes que l'on peut avoir lorsque l'on se rend à une soirée et la réalité. Fickle Friends est un groupe d'indie pop originaire de Brighton, existant depuis 2013. Outre-Manche, le quintet rencontre un joli succès avec des titres comme Swim ou Glue. Signé chez Polydor, le groupe enregistre actuellement son premier album studio à Los Angeles. On vous invite donc à découvrir, d'ici la sortie de leur premier opus, le reste de la discographie de Fickle Friends. En attendant on repart écouter en boucle Hard To Be Myself !