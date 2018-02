Getting Over You de Lauv dans les coups de cœur de la rédac 

Le lundi c'est jour de découverte sur VirginRadio.fr ! A chaque nouveau début de semaine, la rédaction met à l'honneur l'un de ses derniers coups de cœur. Aujourd'hui, focus sur Getting Over You de Lauv. C'est le jour de la Saint-Valentin que l'américain dévoilé cette nouvelle pépite qui devrait séduire tous ceux qui ont du mal à oublier leur ex. " Les paroles font référence à ce que l'on ressent après une rupture quand on a l'impression qu'on arrivera littéralement jamais à s'en remettre, et on vit avec ce qui semble être un cercle infini d'auto-destruction, de dégoût de soi, et de vide". Une chanson aux paroles très intenses, qui nous touchent en plein cœur.

Lauv fait partie des nouveaux talents à suivre de très près en 2018, l'américain de 23 ans a déjà assuré la première partie des concerts d'Ed Sheeran en Asie l'an dernier et s'affirme comme l'une des plus belles révélations pop de ces derniers mois. DJ Snake s'est laissé séduire par sa délicate voix et lui a offert une partition sur son titre A Different Way. Pas encore d'album pour l'auteur du sublime Paris In The Rain mais une playlist en perpétuelle construction I Met You When I Was 18, qui compte actuellement 12 titres et avec laquelle Lauv entame une tournée mondiale. De passage à Paris pour un concert à La Maroquinerie en avril prochain, le chanteur y jouera à guichets fermés, preuve s'il en est qu'il est un véritable phénomène !