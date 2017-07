Les rayons du soleil qui vous caresse la joue, le sable chaud qui pénètre entre vos orteils, le doux bruit des vagues... L'heure des vacances a sonné ! Pourtant dans la précipitation qui survient au moment de préparer ses valises (la veille du départ, ne faites pas semblant), des milliers de vacanciers ont tendance chaque année à oublier de glisser des objets utiles dans leurs sacs déjà bien remplis ! Et cette année pas d'excuse : Virgin Radio est là pour vous rappeler de combiner l'utile à l'agréable... Si si, c'est possible ! Vous avez des envies de Dubrovnik pour suivre les traces de Game of Thrones ces temps-ci ? Ça tombe bien, on vous a spécialement préparé un guide pour vous lancer dans cette aventure ! Et désormais, Virgin Radio vous donne rendez-vous tous les mercredis pour lire nos bons conseils. Ça commence tout de suite, avec 5 objets qu'on oublie toujours en vacances !

1. Un adaptateur universel

La base de la base. Quand on part à l'étranger, toujours avoir un adaptateur universel sur soi au risque de tomber en rade de batterie sur vos téléphones, ordis, tablettes etc. Et un petit conseil : privilégier la qualité aux petits prix afin d'éviter une mauvaise surprise au moment de le brancher. Personne ne veut finir électrocuté !

2. Des préservatifs

Ça peut paraître bête comme ça, mais pourtant on les oublie facilement... Autant être parés si vous vous sentez d'humeur polissonne pendant les vacances, que ça soit avec votre moitié pour les couples ou lors de rencontres inattendues sur place pour tous les célibataires !

3. Un (énorme) parasol

La crème indice 50 ne fait aucun effet sur votre peau ? Vous avez peur de finir brûlés par le soleil avant même d'avoir pu toucher l'eau salée ? Un conseil alors : le parasol est votre meilleur ami. C'est lourd, c'est encombrant, c'est relou mais c'est surtout bien pratique pour chiller au calme sur le sable !

4. Votre brosse à dents

Tout le monde a vécu ce traumatisme au moins une fois ! Surtout quand on fait son sac pour le week-end, la brosse à dents est toujours la grande oubliée de votre trousse de toilette ! Franchement, qui a envie d'acheter une brosse à dents pour la modique somme de 4 euros et plus en bord de mer ? Personne.

5. Une glacière de compétition

Apérooooo ! Quoi de mieux qu'une glacière pour garder ses provisions au frais, en toutes circonstances ? C'est le must-have des vacances entre potes ! Cocktails, charcut', légumes... Une boîte magique qui vous sauvera la vie, même pendant 38° à l'ombre.

Bonus : une enceinte portable

Parce que des vacances sans musique, ce n'est pas de vraies vacances ! Que vous ayez envie d'écouter Virgin Radio ou votre playlist préférée avec "Despacito", une enceinte portable vous assurera de passer un bon moment, et vous permettra peut-être même de faire des rencontres... La musique unit !