Les clochettes de mai, le titre poétique d'Adrien Gallo et Vanessa Paradis (VIDEO)

Les clochettes de mai, c'est l'histoire d'un titre écrit il y a plusieurs années par Adrien Gallo. Jusque-là, rien d'inhabituel. Excepté que ce morceau, ce n'est pas pour lui qu'il l'a imaginé, mais pour Les sources, le dernier album de la chanteuse Vanessa Paradis, sorti en 2019. Si la star décide finalement de ne pas le sélectionner pour son opus, les mots poétiques de la chansons demeurent parfaitement ancrés dans la mémoire de l'ancien leader des BB Brunes. Il y a quelques mois, alors qu'il travaille ardemment sur son nouvel album, le jeune homme décide de ressortir quelques textes de ses manuscrits. Mais comment interpréter cette chanson tout seul, alors qu'elle était initialement prévue pour l'interprète de Divine Idylle ? La solution est toute trouvée, c'est à deux qu'ils poseront leur voix sur Les clochettes de mai, l'un des douze titres de Là où les saules ne pleurent pas, le deuxième album solo d'Adrien Gallo. On y retrouve également Les jolies choses, où la chanteuse a, là-encore, accepté de poser sa voix.

"On s'est mis tous les deux au micro, c'était très impressionnant pour moi de chanter en même temps qu'elle. Elle met très à l'aise mais elle a une aura, quelque chose de magique, de très inspirant. Chanter avec elle, c'était quelque chose. C'est une voix qui m'a bercé depuis tout petit." confiait le chanteur à nos confrères de Radio RVA. C'est donc dans un clip poétique et intimiste que Vanessa Paradis rejoint Adrien Gallo au piano. Entourés d'un univers immaculé et surréaliste, les deux artistes interprètent un titre émouvant dans lequel les deux voix se marient à la perfection. Une vidéo à la fois simple mais forte dans lequel la chanteuse et actrice est magnifiée par les mots doux et l'esthétique travaillée d'Adrien Gallo, qui fait ici un retour remarqué.