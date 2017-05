Les caméos de stars les plus improbables dans les clips

Après les artistes qui tournent leurs clips en amoureux de The Weeknd à Zayn en passant par Adam Levine, focus cette fois ci sur les caméos les plus improbables d'acteurs dans des vidéos musicales. S'il coule de source que Taylor Swift invite toutes ses copines superstar pour le clip de Bad Blood, voir Pamela Anderson dans un clip de Julien Doré ou Tom Hanks dans une vidéo de Carly Rae Jepsen est beaucoup plus inattendu. On vous propose donc de redécouvrir quelques apparitions marquantes et surtout très décalées d'acteurs qu'on a plutôt l'habitude de voir au cinéma ou dans des séries qu'en guest de luxe pour un clip vidéo !

Pamela Anderson dans Le Lac ( Julien Doré)

Fin août, le dandy Julien Doré surprend la France entière (si, si) avec un clip où l'objet de son désir n'est autre que la pulpeuse Pamela Anderson. De la plage de Malibu aux rives du lac, il n'y avait donc que quelques brasses à faire pour l'ex maitre nageuse cathodique !

Laetitia Casta dans Te Amo ( Rihanna)

Surprise, surprise ! Quand Bad Gal Riri partage une romance torride avec une femme à l'écran, c'est la frenchie Laetitia Casta qu'elle choisit, bien des années avant avec son duo tout aussi sensuel avec Shakira pour Can't Remember To Forget You !

Ben Stiller dans Taylor ( Jack Johnson )

Jack Johnson reste la quintessence du chanteur à guitare folk qu'on écoute au coin du feu (sur la plage ou devant la cheminée) alors quand le plus chill des artistes invite dans son clip le plus surexcité des acteurs comiques cela donne un contraste pour le moins saisissant !

Courtney Cox dans Dancing In The Dark ( Bruce Springsteen )

Eh non, la présence de la jeune Courtney Cox dans ce clip de 1984 n'est absolument pas fortuite. Des années avant d'interpréter Monica et de nous faire mourir de rire dans Friends, l'américaine était choisie par Springsteen pour le rejoindre sur scène lors de cette vrai fausse scène de concert.

Tom Hanks dans I Really Like You ( Carly Rae Jepsen )

Difficile d'imaginer plus improbable que Tom Hanks en héros d'un clip de la canadienne orfèvre de petites chansons pop tout mignonnes ! On vous rassure Carly Rae Jepsens et l'acteur finissent le clip dans une chorégraphie gentillette...

Fanny Ardant dans Elle me dit ( Mika)

Vincent Delerm lui avait consacré une chanson Fanny Ardant et Moi mais au jeu de la guest star improbable c'est Mika qui rafle le pactole en recevant la star du cinéma français dans un clip toujours aussi délirant !