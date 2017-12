Les bonnes résolutions qu'on devrait tous prendre en 2018

Se remettre au sport, limiter le sucre... tous les ans, on prend des dizaines de résolutions. On sait qu'on ne va pas les tenir, on sait que notre assiduité ne va clairement pas durer mais c'est plus fort que nous : chaque 1er janvier, on se motive et on fait la liste des résolutions qui, nous en sommes sûrs, vont faire de nous de nouvelles personnes. Alors comme tous les ans - parce que nous aussi, nous sommes pleins de bonne volonté-, on vous offre une petite liste de résolutions sympa. Sait-on jamais, ça peut vous inspirer.

Parce que cette année, il faut faire exploser le podomètre de votre smartphone. Et pour avoir les fesses de Kim Kardashian, il n'y a pas non plus 36 solutions.

Et non, un chewing-gum aromatisé à la fraise ne compte pas. Bien essayé.

Déjà, parce qu'on n'en peut plus. Et ensuite, parce que c'est so 2017.

On ne s'en rend pas toujours compte mais le stress, le travail et tous les tracas du quotidien (comme ce fichu métro qui a constamment du retard) nous rendent aussi aimables que des portes de prison. Alors prendre le temps d'aider un touriste dans la rue, filer vos codes Netflix à un pote ou juste sourire à des gens dans la rue feraient remonter votre capital sympathie.

Parce que cette année, on se privilégie soi-même. Alors on ne vous dit pas de vous mettre au yoga et d'investir dans un fontaine zen. Juste, essayez de limiter les interactions avec des personnes qui vous rendent malades ou qui vous mettent plus bas que terre.

Ne serait-ce que pour avoir la satisfaction d'étaler votre science en soirée. Et pouf, on a même la liste des révélations musicales à suivre en 2018.

Et vous verrez, ça fait un bien fou (évidemment, on dose quand même, pas la peine de tout refuser non plus !)

Genre, souvenez-vous que le petit-déjeuner est le repas le IMPORTANT de la journée et surtout, ne zappez jamais (sous aucun prétexte) le déjeuner. Vous nous remercierez plus tard.

Histoire de ne pas avoir à commencer vos futurs SMS par un "désolé(e), ça fait quoi, un an ?".

Vous vous ruinez les yeux. Et les doigts. Et puis, il y a la vraie vie aussi ! Vous verrez, c'est sympa.

La question reste de savoir combien de temps on serait capables de tenir...!