Les bébés le font à partir d'un an et demi... Devinez quoi ?

Lorsqu'il est très jeune, un bébé n'a pas vraiment conscience de son corps, il fusionne encore avec celui de sa maman, sans y voir de distinction réelle. La preuve, lorsqu'il bouge ses membres, il n'a pas réellement conscience de ce qu'ils sont. C'est le psychanalyste Jacques Lacan qui, le premier, parle du fameux"stade du miroir" en lui attribuant un rôle clé dans le développement de l’enfant : la reconnaissance de sa propre image dans la glace. Cette dernière se fait à peu près lorsque l'enfant est âgé de un an et demi.

En effet, il est très important de mettre son enfant devant le miroir lorsqu'il grandit. Progressivement, votre bébé reconnaîtra son image dans le miroir et repérera son corps en entier, et non plus de façon morcelée. Grâce à cette étape importante, l'enfant accède enfin au monde en tant qu'individu propre. Cette étape marque aussi une certaine forme de distanciation avec sa maman pour enfin devenir et être soi. Bref, n'hésitez pas à mettre votre enfant devant la glace, ça ne lui fera aucun mal, bien au contraire !