Les bande annonce de Obi-Wan Kenobi, un spin-off pour The Walking Dead et l'arnaqueur de Tinder qui se fait escroquer... Les news série !

Vous l'attendiez ? AMC l'a fait : la chaîne vient tout juste d'annoncer que Negan et Maggie seraient bel et bien au centre d'un tout nouveau spin-off intitulé Isle of the Dead.

Selon le média américain TV Line, Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan (qui interprètent Maggie et Negan) seront ainsi au centre d'un show qui devrait être diffusé en 2023. Mais alors, qu'attendre de cette toute nouvelle série ? Visiblement, nous y retrouverons Maggie et Negan (et ce, malgré le fait que Negan ait tué Glenn) dans un "Manhattan post-apocalytique séparé depuis bien longtemps de New-York". Et ce n'est pas tout ! "La ville en ruine", ajoute AMC, "est remplie de morts et d'habitants qui ont fait de New York leur propre monde, plein d'anarchie, de danger, de beauté et de terreur". Côté production, l'ont retrouvera notamment Eli Jorné (aux commandes pour six épisodes) avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan.

"[Eli] a créé quelque chose d'incroyablement spécial", a déclaré Cohan dans un communiqué. Elle ajoute : "Je ne peux pas attendre que les fans voient ce que nous avons en magasin pour Maggie et Negan". Jeffrey Dean Morgan, lui, est tout aussi enthousiaste : "Les marcheurs dans un environnement urbain ont toujours été une image tellement cool, mais la 5e Avenue, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté ? La plus grande ville du monde ? !? La toile de fond est incroyable, mais c'est l'histoire qu'Eli Jorné a concoctée qui est encore meilleure. Accrochez-vous, les amis, Isle of the Dead va réinventer l'univers de Walking Dead."

Il faudra faire preuve de patience mais, visiblement, cette toute nouvelle série issue de l'univers de The Walking Dead est prometteuse.

Certains pourront appeler ça le karma ! Alors que le documentaire L'arnaqueur de Tinder avait beaucoup fait parler ces derniers mois, son protagoniste Shymon Hayut, plus connu sous le faux nom de Simon Leviev, vient de subir un violent retour de bâton. Et ce n'est pas ses victimes qui viendront le plaindre. Il faut dire que celui qui se faisait passer pour un milliardaire, héritier d'une famille de diamantaire, a séduit un grand nombre de femmes à qui il a soutiré beaucoup d'argent. Ce n'est que récemment, grâce à la plateforme de vidéos à la demande que le vrai visage de cet escroc israélien a été révélé au monde entier. Il a aussitôt été supprimé de l'application de rencontres.

Ces derniers jours, le fameux Shymon Hayut a été arnaqué à son tour ! Comment ? Tout simplement car l'homme souhaitait faire certifier son compte Instagram suivi par plus de 310 000 personnes (vous savez le petit macaron bleu à côté de votre nom sur l'application ?). Seulement voilà, pour accéder à son but, ce dernier a contacté une influenceuse qui prétendait que son petit ami travaillait au sein de l’entreprise de Meta, la maison-mère qui possède Instagram et Facebook. La jeune femme, suivie par plus de 1,2 millions de personnes, voulait simplement se moquer de lui. C'est donc tout naturellement qu'elle a passé des appels avec le principal intéressé depuis de faux bureaux. Finalement, elle a réussi à lui soutirer 6000 euros pour une certification totalement bidon. Une somme dérisoire comparée aux 10 millions que l'arnaqueur aurait soutiré à ses victimes mais qui a énormément amusé la toile.