Les Aventures de Sabrina, un premier aperçu du reboot par les producteurs de Riverdale (VIDEO)

C'est définitivement l'année des reboot. Buffy Contre les Vampires, Charmed... Veronica Mars devrait même connaître une nouvelle heure de gloire. Mais, c'est aussi le cas de Sabrina, la jeune sorcière qui faisait nos matinées sur KDA2 (on est tous passés par là). Sabrina aura donc son reboot (par les producteurs de Riverdale, s'il vous plaît) et ce dernier dernier sera diffusé sur Netflix. La bonne nouvelle, c'est qu'un premier trailer nous annonce la couleur. La mauvaise, c'est que si vous vous attendiez à retrouver la série de l'époque, alors vous serez déçu. Oubliez l'humour de Salem et dites bonjour aux ténèbres.

Avec ce court teaser, Netflix a su intriguer son audience. Il faut dire que cette Sabrina est clairement plus sombre que celle incarnée par Melissa Joan Hart dans les années 90. Aussi, rassurez-vous, Salem, Zelda et Hilda seront bel et bien de la partie. Comme Harvey (incarné par Ross Lynch), d'ailleurs ! Rendez-vous le 26 octobre pour découvrir ce reboot... pile avant Halloween. Coïncidence ? Absolument pas.