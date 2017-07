Un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Comme c'est l'été, Virgin Radio vous propose d'être au coeur de l'actu la plus fun et la plus fraîche des mois de juillet et août ! En plus de vous donner chaque semaine des conseils pour réussir vos vacances, nos destinations favorites de 2017 ou de vous faire (re)découvrir le meilleurs des tubes des années 2000, la rédac s'engage tous les lundis à suivre les traces de vos artistes préférés en vacances ! Plages au soleil, farniente, tournée de concerts, rencontres avec les fans... Le quotidien de nos chouchous n'est pas le même pour tous ! Et puis comme ça, il faut l'avouer, vous aurez l'impression de partir à l'aventure avec votre idole.

Ce rendez-vous inédit a démarré pas plus tard qu'hier en compagnie de Vianney qui profite de ses vacances pour écrire à ses fans et voyager à travers le monde, toujours grâce à sa musique ! Avouez que ça donne envie de le rejoindre... Alors, prêts pour suivre l'actu d'autres artistes dans les semaines à venir ? On ne veut pas trop vous spoiler, mais il se murmure qu'on devrait bientôt s'intéresser au cas de Julien Doré, Kungs qui est passé dans (quasi) tous les festivals de l'été en France, Amir qu'on adore et peut-être même Ed Sheeran qui continue de cartonner dans le monde avec son album Divide. Un petit conseil : ne manquez pas les vacances de vos artistes favoris sur Virgin Radio !