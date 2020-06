Les artistes préférés des Français, Elton John éblouit par des lycéens, Shaka Ponk fête ses 15 ans et la tournée d'Amir... Toutes les news musique !

Ils font partie intégrante de notre quotidien, vous connaissez leurs chansons et même, parfois, leur vie privée. Que vous les adoriez ou les détestiez, impossible de passer à côté de leur talent et de leur succès. Des gages de reconnaissance qui leurs permettent aujourd'hui de figurer dans le classement des Artistes préférés des Français. Que ce soit l'indétrônable Jean-Jacques Goldman en 1ère position, le mythique groupe Indochine (2), la star planétaire Céline Dion (9), Mylène Farmer (26), Daft Punk (14), Matthieu Chedid (35) ou encore Francis Cabrel (3), ces artistes de renom vous accompagnent depuis plusieurs décennies. Et ils ne semblent pas prêt de vous lâcher. À leurs côtés, de petits nouveaux essayent, eux-aussi, de se faire une place dans cette prestigieuse liste. On notera ainsi la présence de Angèle (16), Slimane (18), Vianney (28), Julien Doré (35), Clara Luciani (55) ou encore Louane (57).

Qui aurait pu imaginer qu'une simple reprise d'un titre connu pourrait attirer l'attention de son interprète en personne ? Sûrement pas les lycéens de la Telford Priory School à Shropshire ! Pourtant, après avoir réalisé une vidéo du titre I'm Still Standing depuis chez eux, un groupe de jeunes étudiants a eu l'immense surprise de recevoir un message très touchant de la part de la mégastar à l'origine de la chanson : Elton John. Visiblement très enthousiaste face à cette cover, le chanteur a affirmé qu'il l'avait regardé trois fois d'affilée et qu'il avait été "impressionné" par la qualité des artistes. "Vous avez fait quelque chose de brillant et vous avez surtout fait une brillante version de 'I'm Still Standing'. J'espère que vous aurez tous une grande carrière et que la musique y jouera un grand rôle, car vous avez certainement du talent." conclut le chanteur britannique dans un émouvant message où on le voit assis sur son canapé. Un événement qui arrive quelques jours après qu'Elton John ait affirmé que le meilleur album de l'année, selon lui, était Set My Heart On Fire Immediately de Sawayama. Des révélations qui ont probablement dû faire plaisir à la jeune femme. De notre côté, ce que l'on retiendra, c'est que l'artiste aux millions d'albums vendus n'est pas avare de compliments...

Le 6 novembre 2020, retenez bien cette date ! Pourquoi ? Tout simplement parce que ce jour marquera la sortie de Apelogies, une anthologie qui célèbrera les 15 ans de Shaka Ponk. Au programme, les plus grands hits du groupe de rock français (retravaillés pour l'occasion) mais aussi quelques inédits. « Excusez-nous pour les multiples blessures en concert / Excusez-nous pour les oreilles qui siffleront vie / Excusez-nous d’avoir joué du rock à la TV française / Excusez-nous de préférer les singes aux gens / Excusez-nous pour cet Apelogies », explique le groupe sur ses réseaux sociaux.

On attend ainsi un triple album qui reflètera la carrière de la formation mais qui aussi, regardera vers l'avenir avec des inédits. Le premier disque se composera des plus grands succès de Shaka (de My Name is Stain à Smells Like Teen Spirit de Nirvana). Notez que l'intégralité des morceaux ont été ré-enregistrés entre mai 2018 et février 2020. Sur le deuxième, les inédits seront mis à l'honneur avec, notamment, Funky Junky Monkey (dont la sortie est prévue pour le 17 juin). Enfin, le troisième opus proposera un concert enregistré au Trianon. Bref, Shaka Ponk fait les choses dans les règles de l'art.

Vous connaissiez la chanteuse Angèle, vous êtes sur le point de découvrir l'actrice ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, elle annonçait qu'elle jouerait dans le futur film du réalisateur Leos Carax. Intitulé Annette, le long-métrage qui se présente comme une comédie musicale mettra en avant la comédienne Marion Cotillard ou encore l'acteur Adam Driver. Un projet ambitieux déjà pressenti pour les plus grandes récompenses. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, on apprenait que l'interprète de Balance ton quoi fera également partie du casting d'une nouvelle série sur Canal +.

Intitulé La Flamme, ce projet qui devrait se diviser en neuf épisodes sera une parodie des télé-réalités dites de "dating" comme le Bachelor ou encore L'amour est aveugle. Avec une diffusion prévue pour la fin de l'année, la mini-série qui reprend la formule américaine Burning Love (de Ben Stiller) sera produite par Jérémie Galan et Jonathan Cohen. Un projet humoristique dans lequel la chanteuse révélée par son album Brol tiendra un rôle dont on ignore pour l'instant l'importance. À ses côtés, on retrouvera notamment Leïla Bekhti, Pierre Niney, François Civil, Vincent Dedienne, Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos.

C'est officiel ! Amir a choisi la fin du confinement pour faire son grand retour dans les bacs. Après avoir passé plusieurs mois loin des plateaux télé et des studios, l'interprète de J'ai cherché vient d'annoncer son grand retour. Quelques jours après avoir dévoilé son single La Fête, le chanteur révélé par le télé-crochet The Voice vient d'annoncer qu'il prendrait d'assaut les routes de France pour une grande tournée de l'Hexagone. "Les amis #LaFête continue...⁣ On repart sur les routes en 2021 !! ????????????. Les premiers inscrits pourront gagner une rencontre en backstage" écrit⁣ celui qui avait participé à l'Eurovision en 2016. Une bonne nouvelle pour ses nombreux fans qui pourront l'applaudir tout près de chez eux !

Avec un lancement prévu le 23 février 2021 au Zénith d'Auvergne, la tournée d'Amir passera notamment par Lyon, Lille, Rouen, Rennes, Dijon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Nice, Grenoble, Amiens, Metz, Orleans et le zénith de Paris le 6 mars 2021. Plus d'une quinzaine de dates qui devraient s'envoler comme des petits pains dès le 19 juin prochain lors du lancement de la vente des billets. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.