Si Harry Potter n’a plus aucun secret pour vous et que vous vous sentez prêt à rejoindre le monde des sorciers, cette annonce est faite pour vous ! Alors que le tournage du second volet de la saga Les Animaux Fantastiques commence très bientôt, Warner Bros lance un casting géant pour recruter les cinq jeunes acteurs qui incarneront de nouveaux personnages, et pas des moindres ! La production est en effet à la recherche d’adolescents de 13 à 18 ans pour jouer à l’écran les versions jeunes de Newt Scamander (incarné par Eddie Redmayne), Leta Lestrange (Zoe Kravitz) et un personnage encore inconnu nommé Sebastian. Deux autres comédiens âgés de 16 à 18 ans et ayant un air de ressemblance avec Jude Law ou Johnny Depp sont également recherchés, afin d’incarner les rôles respectifs d’Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald durant leur adolescence.

Fantastic Beasts is looking for five young actors! Find out more about the Warner Bros. open casting call: https://t.co/fU3tq9fFSH pic.twitter.com/nKAvrjj3bb — Pottermore (@pottermore) June 6, 2017

L’annonce a été publiée hier sur Pottermore et semble indiquer que Les Animaux Fantastiques 2 nous plongera dans la jeunesse de Dumbledore et Grindelwald durant leurs années à Poudlard ! L’année dernière déjà, Warner Bros avait organisé un casting géant pour trouver la jeune Modesty. C'est aussi de cette manière qu'avait été recrutée Evanna Lynch, choisie parmi des milliers de candidates pour incarner le personnage de Luna Lovegood dans Harry Potter. Cette année à nouveau, le casting est ouvert à tous ! Pour tenter votre chance, il vous suffit d’envoyer un email à casting.prod@wb.uc-ns.com et d’y joindre une photo d’identité récente, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre date de naissance (sans oublier de demander l’autorisation à vos parents !). Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience au cinéma pour participer, mais les jeunes candidats doivent pouvoir travailler au Royaume-Uni (c’est-à-dire avoir la nationalité anglaise, irlandaise ou bien posséder un passeport européen) et surtout être disponible entre août et novembre 2017 pour le tournage. Petits sorciers en devenir, vous avez jusqu’au jeudi 20 juin pour envoyer vos candidatures…