Les Animaux Fantastiques 2 : Une photo tease l'arrivée d'un personnage de Harry Potter

Vivement le mois de novembre... 2018 ! Dans un peu plus d'un an, la franchise Les Animaux Fantastiques reviendra sur grand écran pour présenter son deuxième volet dans les salles de cinéma. Après un premier film réussi dans lequel Eddie Redmayne est impressionnant, les fans de l'univers Harry Potter ont hâte de découvrir la suite des aventures de Norbert Dragonneau. Justement, il y a quelques jours, on apprenait qu'un personnage significatif de Harry Potter était confirmé au casting. Aujourd'hui, c'est encore lui qui est mis en avant dans une photo-teaser du film Les Animaux Fantastiques 2 !

The only known maker of the Philosopher's Stone. What other mysteries may be locked away?

Eh oui, ce sont bien les initiales de Nicolas Flamel qui sont gravées sur le cadenas d'une sorte de livre sacré ou journal intime ! Que cache-t-il dans ce bouquin ? Sans doute ses secrets les plus fous et peut-être la formule pour créer la pierre philosophale... Si les studios Warner Bros. misent sur l'arrivée de Nicolas Flamel pour promouvoir l'arrivée du film, c'est que l'alchimiste tiendra sans doute un rôle crucial dans Les Animaux Fantastiques 2. Il ne reste plus qu'à patienter encore une bonne douzaine de mois... En attendant, découvrez des photos du tournage qui ont fuité sur la toile !