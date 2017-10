Les Animaux Fantastiques 2 : Un personnage important de Harry Potter confirmé pour le film

Difficile de patienter jusqu'en novembre 2018 pour voir 'Les Animaux Fantastiques 2' au cinéma, mais aujourd'hui de nouvelles infos au sujet du film sont disponibles ! Tout le monde a forcément hâte de retrouver Norbert Dragonneau et sa bande dans la nouvelle intrigue de la saga et ce qui suit devrait intéresser grandement les fans de Harry Potter. En effet, le site Pottermore vient de confirmer qu'un personnage significatif de l'univers Harry Potter sera présent dans 'Les Animaux Fantastiques 2' : il s'agit du légendaire alchimiste Nicolas Flamel qui est mentionné à plusieurs reprises dans Harry Potter à l'école des sorciers.

Brontis Jodorowsky jouera le rôle de Nicolas Flamel dans Les Animaux Fantastiques 2

Qui jouera le rôle de Nicolas Flamel dans Les Animaux Fantastiques 2 ? Le personnage sera attribué à l'acteur Brontis Jodorowsky, peu connu du grand public. On a hâte de le voir dans ce rôle et de découvrir quelle importance Nicolas Flamel aura dans l'histoire ! Ce n'est pas tout : le casting s'agrandit encore puisque Wolf Roth (dans le rôle de Spielman), Victoria Yeates (dans le rôle de Bunty), Derek Riddell (Torquil Travers), Poppy Corby-Tuech (Rosier), Cornell S John (Arnold Guzman), Jessica Williams et Fiona Glascott seront aussi tous présents dans Les Animaux Fantastiques 2. Vivement l'année prochaine ! En attendant, revoyez la première image officielle du film.