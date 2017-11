Les Animaux Fantastiques 2 se déroulera presque intégralement à Paris

Le compte à rebours est officiellement lancé. Dans moins d'un an, les fans du monde entier pourront découvrir la suite des Animaux Fantastiques, la saga cinématographique imaginée par JK Rowling. En attendant, Warner Bros compte bien distiller des informations petit-à-petit histoire de faire monter la pression. Intitulé "Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald", ce nouveau volet sera principalement centré sur la relation complexe entre Albus Dumbledore (Jude Law) et Gellert Grindelwald (Johnny Depp). S'il avait été révélé depuis longtemps que l'action se déroulerait cette fois entre New York, Paris et Londres, on ne savait pas encore dans quelle mesure la Ville Lumière serait présente dans le film. Il s'avère en fait que la majorité des scènes auront lieu dans la capitale française ! C'est le producteur exécutif David Heyman qui a confirmé l'info dans une récente interview à EW. "Le film se passe quasi intégralement à Paris", a t-il simplement déclaré.

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5 — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) November 16, 2017

En revanche, rien ne dit que le tournage se déroulera réellement à Paris. A priori, les rues parisiennes servant de décors seront reconstituées en studio à Londres afin de tourner la majorité des scènes. "Les Animaux Fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald" nous plongera non seulement dans la jeunesse d'Albus Dumbledore, mais continuera également d'explorer en détails l'histoire de Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) à travers ses relations avec son frère Theseus (Callum Turner) et la mystérieuse Leta Lestrange (Zoë Kravitz). L'histoire se déroulera en 1927, peu de temps après l'arrestation de Grindelwald par les employés du MACUSA. Un premier teaser publié la semaine dernière a révélé que Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) Jacob (Dan Fogler) et Credence (Ezra Miller) feraient eux-aussi leur retour. Pour retrouver tout ce beau monde, il va falloir prendre son mal en patience : le film est attendu dans les cinémas français le 14 novembre 2018.