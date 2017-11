Les Animaux Fantastiques 2 : Pourquoi le deuxième film sera meilleur que le premier

Avant de partir en week-end, le titre officiel des Animaux Fantastiques 2 a été révélé dans un teaser magique et ça sera donc 'Les Crimes de Grindelwald' pour le film qui sortira dans les salles de cinéma en novembre 2018. À quoi peut-on s'attendre pour ce deuxième volet ? D'après le producteur exécutif, David Heyman, Les Animaux Fantastiques 2 sera meilleur que le premier volume : "On explore plus profondément le monde magique créé par J.K. Rowling. Comme vous pouvez le voir avec la photo promo, nous allons suivre pas mal de personnages. Le nouveau film a une ambiance très différente du premier." La suite plus bas !

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5 — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 16 novembre 2017

"Ça sera à la hauteur des thrillers. Et ça raconte aussi une histoire d'amour et de passion sous toutes leurs formes - paternelle, amoureuse, politique. Et c'est simplement une aventure palpitante et très amusante. Nous avons appris du premier et avons étendu tout ça et créé un film plus riche, plus profond et plus excitant, donc je suis ravi de faire partie." David Heyman rajoute ensuite sur le réalisateur David Yates : "C'est plus dynamique au niveau de l'image. La caméra est plus vivante et beaucoup plus immersive. Cela a plus une approche contemporaine du cinéma". On a hâte d'être en novembre 2018 ! En attendant, découvrez quel sorcier célèbre sera impliqué dans un duel épique dans Les Animaux Fantastiques 2.