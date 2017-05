Les Animaux Fantastiques 2 : Les premiers détails sur le tournage dévoilés par JK Rowling

Le premier volet des Animaux Fantastiques a fait un véritable carton l'année dernière lors de sa sortie. Ecrit par JK Rowling et faisant toujours partie, d'une certaine façon, des aventures du sorcier Harry Potter, les aventures de Newt Scamander interprété par Eddie Redmayne ont véritablement trouvé leur public. Si on a découvert récemment que Newt Scamander apparaissait déjà dans les films Harry Potter, il semblerait qu'un second film soit déjà en préparation. JK Rowling a en effet confirmé que le script avait été terminé et que le début du tournage se préparait.

Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR — J.K. Rowling (@jk_rowling) 28 mai 2017

Si l'auteure n'a rien pu dévoiler de plus on sait déjà que ce second volet sera tourné ... à Paris ! En effet, l'équipe des Animaux Fantastiques posera ses quartiers dans la capitale française à partir de juillet pour commencer le tournage. L'acteur britannique Callum Turner a également été confirmé comme interprétant le frère de Newt. Les Animaux Fantastiques dont un livre avec croquis du film sera bientôt disponible sera une trilogie dont le second film sortira le 16 novembre 2018 et le troisième sera prévu pour le 20 novembre 2020. Encore un peu de patience ...