Les Animaux Fantastiques 2 : les photos promotionnelles du film, dévoilées !

Dans près d'un mois sortira la suite des aventures de Norbert Dragonneau. Pour ce second volet des Animaux Fantastiques, le sorcier devra joué d'intelligence pour capturer Gellert Grindelwald qui s'est évadé... On vous le disait tout à l'heure, l'avant première se tiendra à Paris le 8 novembre prochain et sera diffusée dans une vingtaine de cinéma partout dans l'hexagone. Une bonne nouvelle qui s'accompagne désormais de photos promotionnelles plutôt explicites. On vous laisse le loisir d'en découvrir quelques unes -parce que oui, il y en a trente huit au total, quand même, ci-dessous.

Les photos sont alléchantes et on doit dire qu'on a hâte de découvrir le film ! Rendez-vous, pour les chanceux le 8 novembre pour l'avant première mondiale, sinon le 14 novembre dans les salles obscures.