Les Animaux Fantastiques 2 : Le trailer qui cache une surprise dévoilée (VIDEO)

Ce deuxième volet, on l'attend avec impatience. Déjà, parce que le premier chapitre des Animaux Fantastiques est sorti il y a deux ans déjà. Ensuite, parce qu'on a hâte de voir quelques acteurs prestigieux à l'écran - tels que Jude Law ou encore Johnny Depp. Bref, les Animaux Fantastiques 2 fait languir tout le monde et hormis quelques petites bandes-annonces, les aperçus sont minces. La bonne nouvelle, c'est que le trailer final a été dévoilé. Evidemment, il est impressionnant. Et, petit bonus, on a même droit à une petite surprise.

L'on y voit donc Norbert Dragonneau arpenter les rues de Paris (explorant au passage les facettes les plus sombres du monde magique). On retrouve évidemment Johnny Depp dans la peau de Gellert Grindelwald, montrant sa puissance mais surtout, sa soif de contrôle et de pouvoir. La surprise pour les fans, c'est le lien inattendu avec le monde d'Harry Potter : à la fin du trailer, on voit donc Nagini, fidèle serpent de Voldemort. Et c'est d'ailleurs Claudia Kim qui lui prête ses traits.

Patience, les Animaux Fantastiques sortira à la fin du mois de novembre !