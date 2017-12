Les Animaux Fantastiques 2 : Le tournage terminé, le casting tease la sortie du film (VIDEO)

Le tournage des Animaux fantastiques 2 est enfin terminé ! Ce film, on l'attend avec une impatience démesurée et enfin, le compte à rebours est lancé. Vous le savez sûrement déjà mais la sortie en salles est prévu pour la fin 2018 - exactement comme ce fut le cas pour le premier volet en 2016. Pour rappel, le tournage de ce deuxième film a commencé à Paris en Juillet dernier. Après de longs mois de travail, le clap de fin a retenti. Et pour fêter ça, le casting a préparé une petite vidéo - de quoi donner envie aux fans d'accélérer (un peu) le temps.

On y retrouve donc l'actrice Alison Sudol (qui incarne Queenie) et qui, visiblement, est toujours dans son personnage. Pour être très honnêtes, on ne peut pas vraiment parler de teaser - on pencherait plutôt pour "bloopers". Mais l'essentiel, c'est que le tournage s'est achevé et que ce n'est plus qu'une question de mois ! On avait déjà pu voir quelques clichés de tournage sur lesquels on voyait Jude law dans la peau de Dumbledore plus jeune. On retrouvera également Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller et Johnny Depp.

Et pour patienter, pourquoi ne pas tester vos connaissances sur les informations qui ont déjà filtré ?