Les Animaux Fantastiques 2 : Le titre révélé dans un teaser magique

C'est l'annonce que tous les fans attendaient. Après avoir teasé une nouvelle photo intrigante liée à Dumbledore, la société Warner Bros. continue de dévoiler au compte-gouttes des informations cruciales sur le deuxième volet des Animaux Fantastiques, qui contera la suite des aventures de Nobert Dragonneau et sa bande dans l'univers magique créé par J.K. Rowling. Aujourd'hui, c'est le titre officiel et la première image du casting des Animaux Fantastiques 2 qui ont été révélés. La suite du premier volet s'intitulera donc 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' ('Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald'). Découvrez un teaser magique avec tout le casting du film réuni !

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5 — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 16 novembre 2017

Le titre 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' fait directement référence à Gellert Grindelwald, le personnage joué par Johnny Depp. Comme on s'en doutait, la relation entre le mage noir et Dumbledore sera mise à l'honneur durant ce deuxième volet. On a hâte de voir Jude Law dans la peau d'Albus Dumbledore ! Dans Les Animaux Fantastiques 2, toujours réalisé par David Yates, on retrouvera au casting Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller et Carmen Ejogo dans les rôles qu'on leur connaît déjà. Callum Turner, Zoe Kravitz et Jessica Williams seront aussi à l'écran dans le rôle de nouveaux personnages. Rendez-vous à la mi-novembre 2018 dans les salles de cinéma.