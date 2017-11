Les Animaux Fantastiques 2 : La relation entre Dumbledore et Grindelwald mise à l'honneur

Presque un mois après la première photo du film Les Animaux Fantastiques 2, les informations précieuses continuent d'être dévoilées par Warner Bros. et le casting de la saga fantastique. Si le volet numéro deux des aventures de Norbert Dragonneau sera disponible au cinéma qu'en novembre 2018, Warner Bros. a partagé le premier synopsis officiel dans lequel on découvre que la relation complexe entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald sera mise à l'honneur. JK Rowling l'avait déjà expliqué, les deux sorciers ont entretenu une relation ambiguë dans leur jeunesse et Dumbledore était secrètement amoureux de son futur rival.

A newly published author must have a book launch party. Newt Scamander has been busy. #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays Une publication partagée par Fantastic Beasts Film (@fantasticbeastsmovie) le 1 Nov. 2017 à 9h00 PDT

On peut lire dans le synopsis : "Cependant, comme il avait promis qu'il le ferait, Grindelwald a fait une évasion dramatique et a rallié encore plus de fidèles à sa cause - élevant les sorciers au-dessus des êtres sans pouvoirs. Le seul capable de l'arrêter pourrait être le sorcier qu'il a un jour considéré comme son plus cher ami, Albus Dumbledore. Mais Dumbledore aura besoin de l'aide du sorcier qui a un jour arrêté Grindelwald avant, son ancien étudiant Norbert Dragonneau." Vivement qu'on voit tout ça sur grand écran l'année prochaine ! En attendant, découvrez quel autre personnage de Harry Potter fera son arrivée dans Les Animaux Fantastiques 2.