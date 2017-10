Alors que le tournage des Animaux Fantastiques 2 est en cours, Warner Bros a décidé de faire monter la pression chez les fans avec un nouveau rendez-vous baptisé "Wizarding Wednesdays" ("les mercredis ensorcelants"). Chaque mercredi donc, la firme dévoilera un nouvel élément du film à venir ! Et pour inaugurer ça, rien de tel que la toute première photo des Animaux Fantastiques 2... Il s’agit d’un document officiel du Ministère de la Magie du Royaume-Uni concernant le personnage principal Newt Scamander aka Norbert Dragonneau. Visiblement, sa demande de permis de voyager est en attente. Pourquoi ? L'institution juge que le magizoologise s’est montré "peu coopératif et évasif à propos de son dernier voyage". Effectivement, Newt Scamander a qualifié son dernier séjour à New York de "personnel" sans mentionner sa perte de créatures dans les rues de la Grosse Pomme...

Grâce à ce document, on apprend le nom complet du magizoologiste (Newton Scamander), sa date de naissance (le 24 février 1892) et son adresse ici illisible... On a aussi les empreintes de ses cinq doigts ! En tout cas, cette demande de permis de voyager en attente laisse penser que Newt va avoir à nouveau quelques soucis... Va-t-il alors voyager illégalement ? Réponse dans les mois à venir sans doute (la date de sortie est prévue pour le 14 novembre 2018). Niveau intrigue des Animaux Fantastiques 2, voilà ce qu'on sait. Les aventures de Newt Scamander reprendront quelques mois après la fin du premier film. Le magizoologiste devra épauler le jeune Albus Dumbledore interprété par Jude Law (héhé) pour retrouver le méchant Grindelwald (Johnny Depp). Pour cela, il passera par le Royaume-Uni mais aussi Paris ! Tina (Katherine Waterston), Creedance (Ezra Miller) et Queenie (Alison Sudol) seront de retour et Zoë Kravitz aka Leta Lestrange fera son apparition...